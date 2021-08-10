Москва, 10 августа, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Въезд в Россию гражданину Киргизии Али Алимбаеву, напавшему на русскоговорящую девушку в ТРЦ «Технопарк» в Бишкеке, закрыт на десять лет, сообщили 10 августа в пресс-службе МВД РФ.

С. Низовая. Не смей. 1955

Это решение МВД РФ приняло по результатам проверки инцидента в Бишкеке 7 августа 2021 г.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа пьяный посетитель ТРЦ в Бишкеке бросил в лицо калькулятором в девушку-администратора за русскую речь.