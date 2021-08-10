Нью-Йорк, США, 10 августа, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-дуэт Earthgang, выпускающий свою музыку на лейбле Dreamville Records, готовит своих слушателей к релизу нового студийного альбома. Пластинка «Ghetto Gods» появится на стриминговых платформах до конца календарного года, сообщает дуэт в своих социальных сетях. Накануне исполнители представили публике свежий сингл «Erykah».

Antonio Rull Рэп

Артисты открыли композицию небольшим лирическим отступлением, в котором рассказали, что в написании песни они вдохновлялись творчеством неосоул-исполнительницы Erykah Badu: «Когда я впервые услышал песню Erykah Badu, мне было лет шесть, я ехал с дядей. «On & On» играла по радио, и я подумал, что никогда не слышал и не чувствовал ничего подобного раньше. Это был первый раз, когда я понял, что музыка может сделать для тела и духа».

Первым синглом в предверии выхода нового альбома стала песня «Aretha», посвящённая другой культовой личности в жанре соул — Арете Франклин.