Владикавказ, 10 августа, 2021, 19:33 — ИА Регнум. В Северной Осетии задержали главного врача больницы, в которой случилась авария в системе подачи кислорода, в результате чего погибли девять пациентов.

Victor Арест

В Следственном комитете сообщили, что главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи Владимир Плиев задержан в рамках расследования уголовного дела о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведших к гибели двух и более лиц. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте задержанного.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа во Владикавказе погибли девять пациентов больницы скорой помощи. К трагедии привела авария в системе подачи кислорода. Умершие являлись пациентами реанимации и были подключены к аппаратам ИВЛ. Среди погибших восемь женщин и один мужчина. Потерпевшим было от 47 до 85 лет.

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