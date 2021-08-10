Калуга, 10 августа, 2021, 19:33 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков подписали сегодня, 10 августа, в Великом Новгороде соглашение о сотрудничестве между правительством Калужской области и «Платформой НТИ». Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, мероприятие состоялось в рамках интенсива «Архипелаг 2121».

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области реализуют Национальную технологическую инициативу

Стороны договорились о реализации в Калужской области Национальной технологической инициативы, предусмотренной указом президента Российской Федерации «О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» и постановлением правительства Российской Федерации «О реализации Национальной технологической инициативы».

Основой портфеля НТИ являются проекты, преодолевающие технологические или нормативно-организационные барьеры и создающие вокруг себя экосистему партнеров, использующих платформенные разработки для создания инновационных продуктов и работы на глобальных, новых рынках.

По окончании церемонии подписания Дмитрий Песков отметил: «Мы с Калужской областью очень давние системные партнеры. Надеемся, что на новом этапе этот потенциал будет существенно увеличен. Уверены в том, что логика развития отношений между «Платформой НТИ» и Калужской областью будет продолжена, и мы реализуем что-то, что останется в вечности».

В свою очередь Владислав Шапша, также подчеркивая многолетнее успешное сотрудничество региона и «Платформы НТИ», сказал о том, что проекты, презентация которых состоялась на интенсиве, уже скоро начнут приносить свои плоды. «Проекты, которые сегодня были представлены и Калужской областью в целом, и наукоградом Обнинском в частности, уже через год дадут первые результаты», — заверил губернатор.