Гнилане, , 19:33 — REGNUM Молодой серб Никола Перич 9 августа был госпитализирован в больницу города Гнилане (Косово и Метохия) с тяжелыми телесными повреждениями, которые ему нанесли двое незнакомых албанцев. Об этом сообщил портал «Косово онлайн».

Косово

По информации портала, Перич 9 августа вечером возвращал стадо коров с пастбища, когда его на пути в деревню Зебница неподалёку от населенного пункта Ново Брдо остановили три албанца, вышедшие из черного автомобиля марки BMW. Албанцы задали Перичу какой-то вопрос, который он не понял. Тогда один из них сильно ударил молодого серба по лицу и сломал ему нос. Другие двое присоединились и стали избивать Перича.

«К счастью, наши родственники услышали шум и побежали в сторону происшествия. А так моего сына могли забить до смерти», — рассказал порталу отец потерпевшего Слободан Перич.

«Я уже не уверен, что для нас здесь есть будущее после нападения на Николу. Без какой-либо причины три албанца избили его, когда он возвращался с пастбища. Подобных инцидентов не было уже 22 года», — добавил Слободан Перич.

Напомним, что Канцелярия по Косово и Метохии правительства Сербии неоднократно предупреждала о том, что в южном сербском крае растет насилие на межнациональной почве, направленное против сербов.