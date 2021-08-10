Улан-Батор, 10 августа, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Несколько регионов Монголии накроет дым от лесных пожаров в России. Дым сохранится до 12 августа. Об этом сообщили в Национальном агентстве по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии.

Yarnews.net Лесной пожар

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«Город Улан-Батор и северные провинции как Ховсгол, Сэлэнгэ, Булган, Тов, а также Аймаки Оворхангай, Архангай, Дорноговь и Омноговь окутаны дымом, вызванным лесными пожарами в России. С 12 августа уровень задымления должен снизится, поскольку в большинстве районов страны воздушный поток будет идти с юго-запада», — заявили в ведомстве.

Агентство указывает, что на территории Монголии нет очагов природных пожаров.

По состоянию 14:00 часов 10 августа по местному времени, индекс качества воздуха (AQI) составляет 187. Концентрация РМ2.5 в 12 раз выше рекомендуемого ВОЗ уровня. Местным жителям рекомендуют не выходить на улицу без особой необходимости, использовать респираторы N95.