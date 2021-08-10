Владикавказ, 10 августа, 2021, 19:21 — ИА Регнум. О задержании главврача больницы во Владикавказе, где умерли пациенты из-за прорыва кислородной трубы, сообщили 10 августа в пресс-службе управления СКР по Северной Осетии.

Пабло Пикассо. Умерший. Свеча. 1901

Отмечается, что главврач задержан в рамках возбуждённого накануне, 9 августа, уголовного дела о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Следователи намерены обратиться в суд по поводу избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 человек погибли в клинической больнице скорой помощи Владикавказа 9 августа из-за сбоя в работе кислородной системы.