Нижний Новгород, 10 августа, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Правоохранительные органы установили личности молодых людей, танцевавших лезгинку на проезжей части, по чьей вине в центре Нижнего Новгорода образовалась огромная пробка. Об этом сообщили в региональном управлении министерства внутренних дел.

Dancedb.ru Лезгинка

На танцевавшего посреди дороги 17-летнего подростка полицейские составили протокол о нарушении правил дорожного движения.

А на второго, который включал ночью громкую музыку в своей машине, составили три протокола об административных правонарушениях по статьям «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента о безопасности», «Управление транспортным средством с нечитаемыми регистрационными знаками» и «Уклонение от исполнения административного наказания».

Как отмечают в региональном управлении МВД, молодые люди уже извинились перед жителями Нижнего Новгорода за свое поведение и возникшие по их вине неудобства.

Сейчас правоохранители продолжают разыскивать остальных участников скандального инцидента.

Читайте также: Центр Нижнего Новгорода стоял в пробках из-за лезгинки на дороге