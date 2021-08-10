Калуга, 10 августа, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сегодня, 10 августа, в ходе визита в Великий Новгород принял участие в итоговой защите результатов командной и групповой работы над стратегиями развития территорий с высоким научно-техническим потенциалом и предложениями в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121» в Новгородском государственном университете.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша в Новгородском государственном университете 10.08.2021

В Год науки и технологий, объявленный президентом РФ, в программу «Архипелага 2121» был специально включен тематический трек «Наукоемкие территории», ориентированный на содействие развитию отечественных наукоградов как регионов с высоким научно-технологическим потенциалом. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, команда Обнинска, в состав которой вошли представители администрации Обнинска, руководители вузов, институтов развития и общественных организаций, в рамках интенсива разработала стратегические приоритеты развития наукограда. Презентацию провела мэр города — Татьяна Леонова.

По ее словам, Обнинск — город первых. «Город, который не хочет останавливаться на достигнутом, хочет быть первым и в 2030 и 2040 году. Обнинск — мировой лидер ядерных медицинских технологий», — подчеркнула она. По ее оценке, ключевой приоритет для Обнинска — развитие парка атомных и медицинских технологий. «У нас выделяется три блока. Первый — EnergyNet — предполагающий создание современной ядерной энергетики. Второй — FoodNet — создание агротехнологий нового поколения и решения экологических задач. Третий — HealthNet — развитие персонализированной ядерной медицины, разработка новых радиофармпрепаратов», — сказала Леонова.

Отдельно было выделено четвертное направление — развитие взаимодействия между наукоградами, в частности, между Обнинском, Протвино, Пущино, Оболенском. «Мы часто не знаем, что делают наши соседи. Поэтому Обнинск, Протвино, Пущино, Оболенск — это те города, которые за время «Архипелага» успели пообщаться и поняли, что нам нужны центр управления наукоградами, центр компетенций и образования в ядерной медицине и биотехнологиях», — отметила мэр Обнинска.

Спецпредставитель президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков отметил глубокую проработку данного вопроса обнинцами. «Хочу поблагодарить за хорошую работу. Очень глубокая проработка. Хочется по итогам Архипелага окончательно сформулировать некоторые ваши инициативы», — прокомментировал он. По его оценке, предложения обнинцев, в частности, по созданию центра управления наукоградами точно укладываются в проблематику формирующейся системы управления.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша в Новгородском государственном университете 10.08.2021

Владислав Шапша считает, что Обнинск выгодно оттеняют два аспекта. «Первый — умение находить и устанавливать партнерские связи. Проект создания обнинского инновационного научно-технологического цента, который сегодня ведется с Курчатовским центром, принесёт результаты по всем направлениям. За это особая благодарность президенту НИЦ «Курчатовский институт» Михаилу Валентиновичу Ковальчуку за его активное участие. Второй. Мы хотим, чтобы город был местом, куда приезжают все активные люди, которые будут создавать наше будущее. Обнинск, я думаю, один из немногих таких наукоградов. За последние пять лет у нас плюс 10 тысяч человек. Это серьезная цифра», — сказал Владислав Шапша.

В настоящее время Обнинск представляет собой многопрофильный центр, объединяющий научные институты и организации ядерного, физического, химического, материаловедческого, медицинского, метеорологического, сейсмологического и сельскохозяйственного профиля. В городе имеется образовательный комплекс по этим тематикам, включающий, в частности, филиал федерального университета — ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» и техническую академию Росатома.