Пермь, 10 августа, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили ещё 476 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Из них 190 мужчин и 286 женщин. 60 новых заразившихся являются детьми. 63 гражданина госпитализированы.

Круг контактировавших лиц определён, уверяют в окружном Роспотребнадзоре. Отметим, всего с начала пандемии в крае выявили уже 77 786 случаев заражения.