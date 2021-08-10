Москва, 10 августа, 2021, 19:05 — ИА Регнум. О причастности блогера Юрия Хованского к экстремистской деятельности сообщает 10 августа Росфинмониторинг.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Блогер Юрий Хованский

Данные блогера включены в перечень Росфинмониторинга, в котором фигурируют люди и организации, имеющие отношение к экстремистской деятельности или терроризму.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хованский является фигурантом уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганде терроризма.

Его задержали 9 июня 2021 г. в Санкт-Петербурге: причиной стала песня про «Норд-Ост» на тему теракта на Дубровке 23−26 октября2002 г., которую он публично исполнил в 2020 г… В настоящее время Хованский находится под стражей.