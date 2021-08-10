Нижний Новгород, 10 августа, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Каждый год в Нижегородской области выявляют около 2 000 новых случаев ВИЧ-инфекции. Об этом заявил главврач регионального центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян, передает пресс-служба нижегородского правительства.

Torange.biz СПИД

По его словам, сейчас на учете в СПИД-центре состоят более 16 000 нижегороджцев, у которых диагностировали вирус иммунодефицита человека.

Также Апоян отметил, что за последние пять лет в обществе произошло заметное снижение уровня дискриминации граждан, заразившихся ВИЧ-инфекцией — сейчас всё меньше жителей России относятся к ним резко отрицательно.

«Общество уже готово принимать людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, поскольку уровень знаний об этом заболевании значительно вырос. Этому во многом способствовала широкая информационная кампания по профилактике ВИЧ-инфекции», — констатировал он.