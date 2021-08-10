Нью-Дели, 10 августа, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Первый построенный в Индии авианосец INS Vikrant прошёл первый этап ходовых испытаний в море и вернулся на верфь Cochin Shipyard Limited в Кочи, сообщает 10 августа минобороны Индии.

Indian Navy Авианосец «Викрант»

Военное ведомство признало первый выход корабля в море успешным.

Ходовые испытания первого индийского авианосца отечественной постройки продолжались пять суток. Была проверена работа главной энергетической установки корабля, система распределения электроэнергии и функционирование вспомогательного оборудования.

По словам индийских военных, они «удовлетворены» работой систем авианосца INS Vikrant.

О времени начала следующего этапа испытаний авианосца пока ничего не сообщается.

В индийском министерстве обороны планируют передать INS Vikrant в состав ВМС Индии в августе 2022 года.

Напомним, первый самостоятельно построенный в Индии авианосец INS Vikrant был заложен в 2006 году, спущен на воду в 2013 году, однако до сих пор не включен в состав ВМС страны.