Минск, , 18:50 — REGNUM Совмин Белоруссии получил от Александра Лукашенко поручение выработать комплекс дополнительных мер против санкций в отношении официального Минска, о введении которых объявили 9 августа правительства Британии, США и Канады. Пока не ясно, попадут ли на этот раз под «ответные меры» белорусского правительства предприятия России.

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«Глава государства поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка. Белоруссия в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры», — заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

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Напомним, 9 августа правительства Британии, США и Канады объявили об ужесточении санкционного давления на официальный Минск. Под западные санкции попали белорусские финансовые учреждения, нефтяная и калийные отрасли — главные доноры бюджета.

В частности, под британские ограничительные меры попали также роскошные лайнеры президента Белоруссии. По решению президента США Джозефа Байдена минфину поручено расширить санкции в отношении белорусских физлиц (чиновников, силовиков, пропагандистов, близких к Лукашенко бизнесменов), которые замешаны в уничтожении демократии, репрессиях и нарушениях ранее наложенных санкций Вашингтона.