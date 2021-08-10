Лондон, 10 августа, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Не менее трёх четвертей взрослого населения Британии вакцинированы от коронавируса COVID-19, сообщил 10 августа британский премьер-министр Борис Джонсон на своей странице в Twitter.

Reddit.com Борис Джонсон на велосипеде

По его словам, британская программа вакцинации является «невероятной» и ей надо гордиться.

«Наша невероятная программа вакцинации уже обеспечила защиту 75% взрослых в Великобритании. Мы должны гордиться таким национальным достижением», — написал Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число зарегистрированных в Британии случаев заражения коронавирусом превышает шесть млн.