Три четверти. Джонсон сообщил о вакцинации взрослого населения Британии
Лондон, 10 августа, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Не менее трёх четвертей взрослого населения Британии вакцинированы от коронавируса COVID-19, сообщил 10 августа британский премьер-министр Борис Джонсон на своей странице в Twitter.
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Борис Джонсон на велосипеде
По его словам, британская программа вакцинации является «невероятной» и ей надо гордиться.
«Наша невероятная программа вакцинации уже обеспечила защиту 75% взрослых в Великобритании. Мы должны гордиться таким национальным достижением», — написал Джонсон.
Как сообщало ИА REGNUM, общее число зарегистрированных в Британии случаев заражения коронавирусом превышает шесть млн.