Киев, 10 августа, 2021, 18:44 — ИА Регнум. На Украине частный энергетический холдинг «ДТЭК Энерго», которому принадлежит ряд ТЭС страны, начал импорт угля из Польши и Казахстана, говорится в сообщении компании, обнародованном 10 августа.

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В холдинге подчеркивают, что первая партия угля из Казахстана уже в пути, на следующей неделе ожидается начало поставок угля из Польши. Кроме того, ведутся переговоры о поставке партий из США.

Одновременно компания нарастила собственную добычу угля на собственных шахтах до 10 млн тонн.

«В приоритете «ДТЭК Энерго», как надежной и ответственной компании, обеспечить энергетическую безопасность и стабильность прохождения Украиной отопительного сезона, даже несмотря на кризисные условия, которые сложилась на рынке электроэнергии», — подчеркнули в компании.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 9 августа, национальная компания «Укрэнерго» сообщила, что ситуация с накоплением угля на складах ТЭС Украины «остается критической». В сообщении отмечалось, чтонынешние запасы на 36,4% меньше, чем должно быть на 9 августа согласно графику накопления топлива, утвержденному министерством энергетики.