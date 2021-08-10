Москва, 10 августа, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Принятая в состав ВМФ России в мае 2021 года многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» проекта 885М (Ясень-М) способна нести на своем борту гиперзвуковые ракеты «Циркон», применяя их как по морским, так и по наземным целям, доложил 10 августа министру обороны РФ Сергею Шойгу командир 11-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Александр Заренков.

Минобороны России АПЛ «Казань»

Головная атомная подводная лодка проекта 885М (Ясень-М) оборудована универсальными пусковыми установками, позволяющими использовать крылатые ракеты «Калибр», противокорабельные ракеты «Оникс» и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Напомним, ранее в Минобороны России официально подтвердили, что испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» будут завершены в 2021 году после запусков «Циркона» с борта многоцелевой атомной подводной лодки проекта 885 «Северодвинск». Испытательные запуски с надводных кораблей уже состоялись.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в мире не существует систем противоракетной обороны, способных отразить удар гиперзвуковых ракет.