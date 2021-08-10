Минск, 10 августа 2021, 18:32 — REGNUM Комплекс мер в связи с сведёнными США новыми санкциями в отношении Белоруссии поручил выработать президент республики Александр Лукашенко, сообщает 10 августа БелТА.
По словам пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, Лукашенко поручил правительству «выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, новые антибелорусские санкции «за диктаторскую политику Лукашенко» анонсировал накануне, 9 августа, президент Штатов Джо Байден.
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