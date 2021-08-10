Минск, , 18:32 — REGNUM Комплекс мер в связи с сведёнными США новыми санкциями в отношении Белоруссии поручил выработать президент республики Александр Лукашенко, сообщает 10 августа БелТА.

Наш ответ Чемберлену. Советский плакат. 1927

По словам пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, Лукашенко поручил правительству «выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка».

Эйсмонт «Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новые антибелорусские санкции «за диктаторскую политику Лукашенко» анонсировал накануне, 9 августа, президент Штатов Джо Байден.

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