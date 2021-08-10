Киев, , 18:31 — REGNUM Если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент нового созыва прошли бы пять партий.

Виктор Медведчук Zagittya.com.ua

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским институтом социологии гражданского общества по заказу американской компании West Market Industrial LLC (США), которые были представлены сегодня, 10 августа.

Согласно соцопросу, следующий состав Рады выглядел бы таким образом: «Слуга народа» — 20,1%; «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 18,4%; «Европейская солидарность» — 16%; «Батькивщина» — 11,5% и «Сила и честь» — 5,2%. Остальные политические силы не смогли преодолеть избирательный барьер в Раду в 5%.

Также в социологическом опросе в контексте ситуации в парламенте был блок вопросов относительно оппозиции и событий, происходящих вокруг главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука.

Согласно данным опроса, 61,5% респондентов ответили, что они внимательно следят за развитием ситуации вокруг дела Медведчука, обвинённого в госизмене. При этом, 36,1% опрошенных подчеркнули, что заседания суда по делу оппозиционного политика заканчивались несправедливо, и мера пресечения ему тяжелее, чем степень обвинения. 33,8% респондентов заявили, что лидера ОПЗЖ должны были отпустить из зала суда.

Также 55,7% опрошенных считают, что суд по делу Медведчука будет затянутым, без реального решения, а 36,3% выразили надежду, что суд закончится оправдательным приговором. Наиболее справедливым результатом судебного процесса, по мнению 62,4% респондентов стало бы полное оправдание лидера оппозиции и восстановление его во всех правах. 68,4% опрошенных считают, что суд над политиком — это попытка власти отвлечь украинцев от реальных проблем. 70,4% респондентов уверены, что суд по делу Виктора Медведчука приведет к тому, что и его рейтинг, и рейтинг «Оппозиционной платформы — За жизнь» существенно вырастут.

Опрос Киевского института социологии гражданского общества, по заказу американской компании West Market Industrial LLC (США) проводился с 4 по 9 августа 2021 года. Всего опрошено 3 000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности не превышает 2,8%.

ИА REGNUM напоминает, что Виктор Медведчук — лидер ОПЗЖ, второй по величине фракции в Раде нынешнего созыва — по решению суда должен находиться под домашним арестом до 7 сентября.