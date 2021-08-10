Ханты-Мансийск, 10 августа, 2021, 18:14 — ИА Регнум. В Югре в структуре работающего населения заражению коронавирусной инфекцией более всего подвержены работники промышленных предприятий — 32,4%. Об этом 10 августа на заседании оперативного штаба заявила главный санитарный врач ХМАО Майя Соловьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Работники транспортной сферы Югры занимают вторую строчку — 12,6%, сотрудники офисов и банков — 8,5%, медики — 6,9%.

По словам Майи Соловьёвой, в Югре в три раза увеличилось число пациентов с COVID-19, прибывших на работу из других регионов.