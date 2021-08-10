Луганск, 10 августа 2021, 18:13 — REGNUM Мирная жительница населённого пункта Голубовское (ЛНР) Ольга В. получила ранение при обстреле, который вели украинские боевики накануне, 9 августа, сообщили 10 августа в управлении Народной милиции республики.
Как рассказал завотделением челюстно-лицевой хирургии больницы Голубовского Данил Дмитриевич, женщина 1966 года рождения поступила из Кировской больницы с переломом нижней челюсти:
По оценке врача, пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Женщина в сознании.
Комментируя эту информацию, глава администрации города Кировска (ЛНР) Геннадий Кравцев заявил, что обстрелы Донецкого и Голубовского украинские боевики ведут практически каждый день.
Напомним, за сутки 9 августа ВСУ три раза обстреляли территорию ЛНР, в том числе Калиново-Борщеватое (из ручного противотанкового гранатомёта и стрелкового оружия), Молодёжное — также из РПГ и Голубовское — из РПГ и стрелкового оружия.
Читайте ранее в этом сюжете: В ЛНР рассказали о найденных захоронениях жертв украинской агрессии