Луганск, 10 августа, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Мирная жительница населённого пункта Голубовское (ЛНР) Ольга В. получила ранение при обстреле, который вели украинские боевики накануне, 9 августа, сообщили 10 августа в управлении Народной милиции республики.

Цитата из д/ф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР Жертвы нацистов

Как рассказал завотделением челюстно-лицевой хирургии больницы Голубовского Данил Дмитриевич, женщина 1966 года рождения поступила из Кировской больницы с переломом нижней челюсти:

«После дообследования выяснилось, что есть инородное тело на шейном позвонке. Была направлена в челюстно-лицевую хирургию для дообследования и дальнейшего лечения перелома нижней челюсти».

По оценке врача, пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Женщина в сознании.

Комментируя эту информацию, глава администрации города Кировска (ЛНР) Геннадий Кравцев заявил, что обстрелы Донецкого и Голубовского украинские боевики ведут практически каждый день.

Кравцев «ОБСЕ ехать к нам в места, где это происходит, [отказывается], в посёлок не едет. Они доезжают до моста, постояли — и уехали назад».

Напомним, за сутки 9 августа ВСУ три раза обстреляли территорию ЛНР, в том числе Калиново-Борщеватое (из ручного противотанкового гранатомёта и стрелкового оружия), Молодёжное — также из РПГ и Голубовское — из РПГ и стрелкового оружия.