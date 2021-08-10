Доха, 10 августа, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В столице Катара началась очередная встреча по мирному урегулированию в Афганистане, которая продлится три дня, сообщает 10 августа Ariana News.

Афганистан

В переговорах примут участие делегации афганского правительства и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также дипломатические представители России, США, Китая и Пакистана.

Кроме того, сообщается об участии в этой встрече спецпредставителей от ООН, Катара, Британии, Евросоюза и Узбекистана.

Российскую сторону на встрече будет представлять спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, американскую — спецпредставитель США Залмай Халилзад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвергли предложение США о формировании временного правительства Афганистана, а в Пентагоне признали, что ситуация в Афганистане развивается в «нежелательном ключе».