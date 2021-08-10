Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM Чуть больше месяца понадобилось администрации Ленинградской области, чтобы найти подходящую кандидатуру на должность заместителя председателя, с возложением на него обязанностей главы, комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области. Выбранного кандидата осталось только согласовать с министерством строительства и ЖКХ РФ, сообщили 10 августа в пресс-службе администрации Ленобласти.

Распоряжение губернатора Ленобласти Lenobl.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале июля губернатор Ленинградской области удовлетворил просьбу главы областного комитета Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Дениса Горбунова об уходе с поста по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы комитета тогда был назначен заместитель председателя комитета — начальник департамента государственного строительного надзора Алексей Абузов.

Теперь заместителем председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, с возложением на него обязанностей председателя, назначен Михаил Сергеевич Василенко.

«В разные годы он работал начальником департамента по управлению госимуществом в Леноблкомимуществе, возглавлял ГУП «Гатчинапассажиравтотранс». Кандидатуру председателя комитета необходимо согласовать в Министерстве строительства и ЖКХ РФ», — подытожили в обладминистрации.

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