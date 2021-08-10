Бишкек, , 18:00 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии снял с бывшего директора госинспекции по экологической и технической безопасности Джолдошбека Джунушева обвинение в коррупции и приговорил за халатность.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем не менее, судебный орган признал экс-чиновника виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Халатность» Уголовного кодекса, и приговорил его к выплате штрафа в размере 180 тысяч сомов (156 тысяч рублей).

ИА REGNUM напоминает, что ранее антикоррупционная служба Киргизии выявила в госэкотехинспекции коррупционную схему — сотрудники ведомства вымогали деньги у строительных компаний за ввод стройобъектов в эксплуатацию.

Впоследствии, 20 октября 2020 года киргизские спецслужбы арестовали главу ведомства Джолдошбека Джунушева, предъявив ему обвинение в организации этой коррупционной схемы.

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