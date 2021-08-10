Москва, 10 августа, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Очередной рост котировок биткоина едва ли следует считать долгосрочным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Биткоин

«Сегодняшний рост котировок биткоина вряд ли долгосрочный. Скорей всего, на криптобирже произошёл массовый сброс биткоина в результате очередного подорожания актива, и новые операции приходится проводить по более высокой цене. Так называемый шорт-сквиз появляется из-за недостатка предложения и избытка спроса, — сказала Скрыль. — Кроме того, новая волна роста биткоина подкреплена заявлениями различных компаний о том, что они готовы принимать эту криптовалюту в качестве оплаты за услуги. Такие отклонения на 10−20% мы будем наблюдать ещё долгое время ввиду его децентрализованного регулирования и высокой волатильности интересов участников крипторынка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее очередной скачок биткоина объяснили эмоциональными, а не фундаментальными причинами.