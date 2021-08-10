Москва, 10 августа, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В России поголовье крупного рогатого скота сократилось больше чем на 10% за десять лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов, рассуждая о том, как в РФ изменяются цены на основные виды мяса.

Домашний скот

«Наиболее заметным выглядит рост цен на говядину, баранину и некоторые другие виды мяса. Это связано с сокращением предложения из внутренних источников. В частности, по данным Росстата, поголовье крупного рогатого скота за последние десять лет сократилось более чем на 10%. Начиная с 2016 года наблюдается стремительное сокращение поголовья овец и коз: к 2021 году их количество сократилось более чем на 16%, — сказал Рамазанов. — Однако, учитывая, что 20% и более внутреннего потребления говядины формируется за счет импорта, опасаться заметного изменения динамики роста цен на это мясо не стоит. Можно ожидать некоторого замедления роста цен к осени, за которым последует стремительный рост к концу года».

Как полагает Рамазанов, остановить рост цен на говядину рыночными методами в среднесрочной перспективе не удастся.

«Следовательно, говядина и баранина продолжат дорожать, — сказал Рамазанов. — Более устойчивыми выглядят поставки свинины и мяса птицы из внутренних источников, что обеспечивает некоторую стабильность их цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, приживется ли в РФ так называемое «веганское мясо».