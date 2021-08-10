Москва, 10 августа, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам в 2021 года составит около 512 млн тонн. Об этом заявил 10 августа заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В текущем году из-за вынужденного сдерживания добычи нефти в результате сделки ОПЕК+ Россия ждет сохранения производства сырья на уровне 512 млн тонн после 512,8 млн тонн, произведённых в високосном 2020 году», — сказал он в интервью агентству Reuters, опубликованном на официальном сайте Минэнерго.

Сорокин добавил, что министерство также прогнозирует снижение экспорта нефти по итогам года до 220−230 млн тонн с почти 239 млн тонн годом ранее.