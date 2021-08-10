Москва, 10 августа, 2021, 17:53 — ИА Регнум. В 2021 году не приходится ждать устойчивого и высокого экономического роста РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

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«К сожалению, ждать устойчивого и высокого экономического роста для российской экономики в этом году не стоит, — сказала она. — Во-первых, ситуация с коронавирусом остаётся сложной, ограничения в различных секторах экономики продолжат действовать и осенью. Во-вторых, наблюдается значительный рост цен на продукты первой необходимости, в особенности продукты питания, товары агропромышленного сектора, лесного сектора экономики и прочее. Скорее всего, рост экономики России в 2021 году будет в пределах 2−2,5%, что станет возможным за счёт активности населения с точки зрения обустройства дачных участков, приобретения необходимых продуктов питания «на всякий случай».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российская экономика может достичь 4-процентного роста.