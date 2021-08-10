Вашингтон, 10 августа, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Высадка астронавтов США на Луну в 2024 году не сможет осуществиться из-за неготовности скафандров нужного типа, сообщает доклад офиса генерального инспектора NASA, опубликованный 10 августа.

FitzFox Нучный центр НАСА

По мнению инспекторов, скафандры ХEMU, пригодные для экспедиции на Луну, не будут готовы как минимум до весны 2025 года.

«График теперь включает задержку порядка 20 месяцев из-за планируемой разработки, верификации и испытаний скафандров… Скафандры не будут готовы к полету до как минимум апреля 2025 года», — указано в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявляли о намерении возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году в рамках новой лунной программы Artemis («Артемида»).