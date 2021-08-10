Белград, 10 августа, 2021, 18:54 — ИА Регнум. В Сербии за последние сутки зарегистрировано 792 случая заражения коронавирусом, три пациента умерли от последствий COVID-19. Такие данные опубликовало министерство здравоохранения Сербии 10 августа на официальном сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным министерства, на больничном лечении в данный момент находится 733 заболевших COVID-19, из них 17 подключено к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что в Сербии изо дня в день растет количество заразившихся коронавирусом. Эпидемиологи видят причину в том, что большое количество граждан возвращается из заграничных туристических поездках в летний сезон.