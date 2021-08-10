Лондон, 10 августа, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Американский рок-музыканта Джек Уайт и его лейбл Third Man откроют свой первый филиал в Лондоне. Об этом организация в своих социальных сетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Винил

Лондонский магазин виниловых пластинок Third Man Records будет расположен в районе Сохо и откроется 25 сентября. Магазин, спроектированный лично Уайтом, располагает двухуровневым торговым помещением и площадкой для выступлений, а также служит европейской штаб-квартирой для лейбла Third Man.

https://www.instagram.com/p/CSZRx1UrMkI/

Джек Уайт основал Third Man в Детройте в 2001 году, но первая штаб-квартира у лейбла появилась лишь спустя восемь лет — в 2009 году в Нэшвилле была открыта первая точка лейбла, которая по сей день остается ее главным офисом. Лейбл открыл еще один магазин в Детройте в 2015 году, а в 2017-м открыл завод по производству виниловых пластинок.