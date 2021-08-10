Оттава, 10 августа, 2021, 18:14 — ИА Регнум. В Канаде завершилось шестинедельное шествие, посвященное памяти погибших учеников школ-интернатов, останки которых в ошеломительно большом количестве нашли на территориях нескольких учебных заведений. Об этом 10 августа сообщает CP24.

(сс) christianabella Детские ножки

17 человек прошли пешком 2 тыс. км от Уайтхорса до Камплупса, чтобы почтить память погибших детей.

Напомним, что в мае на территории бывшей школы-интерната в Камплупсе нашли останки 200 детей. Школа работала с 19-го века до 1970-х годов, и в ней содержались дети-индейцы. Иногда дети пропадали и в таких случаях родителям говорили, что они просто убежали. Отметим, что всё это происходило при том, что в школе был священник и монахини, так как заведение находилась под руководством католический церкви.

Напомним, 28 июня издание National Post опубликовало материал о том, что в Канаде на территории бывшей школы-интерната для детей из коренных народов нашли 751 безымянную могилу, большинство останков принадлежат детям, которые учились и проживали в школе на протяжении XX века.