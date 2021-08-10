Киев, 10 августа, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Украинский МИД 10 августа заявил, что «кремлёвские пропагандисты» так поработали над имиджем Украины с окружением властей Белоруссии, что президент республики Александр Лукашенко сделал лживое заявление.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

Вызванному 10 августа в украинский МИД временному поверенному в делах Белоруссии на Украине Кириллу Камышеву предъявили претензии из-за слов Лукашенко о том, что украинские власти готовят у себя боевиков, которых затем забрасывают в Белоруссию для беспорядков и других акций.

«Очевидно, это является продуктом искусственно созданного кремлёвскими пропагандистами в окружении Лукашенко образа Украины как «враждебной» к Беларуси и белорусскому народу, что абсолютно не соответствует действительности», — заявили в украинском ведомстве.

Украинское внешнеполитическое ведомство добавило, что Лукашенко перекладывает на Киев ответственность за свою репрессивную политику.