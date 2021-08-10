Зарайск, Московская область, 10 августа, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Порядка 130 яблонь для производства пастилы высадили в городском округе Зарайск Подмосковья. Об этом 10 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Яблоня

Все деревья принадлежат к русским сортам яблок. Высадили их на землях усадьбы Даровое, которая принадлежала семье Фёдора Достоевского. Яблоневый сад посажен в честь 200-летия писателя, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Планируемая производственная мощность — более 250 тонн яблок в год. Яблоки пойдут на изготовление нашей знаменитой подмосковной пастилы», — сказал Воскресенский.