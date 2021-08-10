Калининград, 10 августа, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Один из батальонов 336-й отдельной Белостокской бригады морской пехоты Балтийского флота в ближайшее время будет перевооружен на плавающие боевые машины пехоты БМП-3Ф, сообщает 10 августа газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Kurganmash.ru БМП-3Ф

По утверждению издания, новые бронемашины поступят в бригаду до конца 2021 года.

Напомним, главным отличием БМП-3 от прочих бронемашин этого класса является вооружение из двух пушек, одна из которых — 100-мм пушка 2А40, обеспечивает ей огневую мощь среднего танка.

Полный комплекс вооружения БМП-3 состоит из 100-мм гладкоствольной пушки-пусковой установки ПТУР 2А40, 30-мм автоматической пушки 2А42 и трёх 7,62-мм пулеметов ПКТ.

Справка ИА REGNUM: БМП-3Ф — модификация, разработанная специально для Военно-морского флота и отличается повышенной плавучестью. Флотская БМП-3 способна двигаться по морским волнам до семи часов и вести прицельный огонь при волнении моря до двух баллов.