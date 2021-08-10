Архангельск, 10 августа, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В первом полугодии стоимость минимального набора продуктов питания в Архангельской области выросла на 16,8% и составила 6498 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Архстате.

Rotfront.su Цены

По данным ведомства, за полгода цены на продовольственные товары в регионе выросли на 4,3%. Заметнее всего подорожали морковь (в два раза), лук (на 37%), яйца (14,8%) и мясо птицы (на 10,4%).

В то же время подешевели огурцы, помидоры и апельсины — на 25,7%, 26%, 20,5% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области инфляция «съела» рост зарплат.