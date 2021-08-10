Оттава, , 18:15 — REGNUM Канада впервые с начала пандемии открыла границу для полностью вакцинированных американцев, сообщает 10 августа BBC.

Канада и США

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Среди тех канадцев, у которых BBC взяло интервью, большинство высказались положительно об открытии границ. Некоторые указали на то, что новые туристы помогут встать на ноги бизнесу, который пострадал из-за пандемии. Однако нашлись и те, кто считает, что можно было бы еще немного подождать с открытием границ, потому что Канада не готова к потоку новых посетителей.

При этом канадцам по-прежнему запрещен въезд в США, которые до сих пор не отменили многие ограничения из-за пандемии.