Москва, , 17:37 — REGNUM Власти Украины не являются самостоятельной силой, и президент Белоруссии Александр Лукашенко к ним относится соответствующе. Об этом 10 августа заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин на телеканале «Россия 24».

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Власти Украины не являются независимыми — они действуют по указанию Вашингтона, поэтому, естественно, здесь надо чётко разграничивать украинскую власть и украинский народ», — заявил Авдонин.

Он отметил, что при этом в «Большом разговоре» основной посыл сделан о том, что украинский народ — это братский славянский народ.

«Мы заинтересованы в том, чтобы отношения между Украиной, Россией и Белоруссией были ровными. Поэтому там не было никаких посылов на усиление каких-то конфронтаций с Украиной, а наоборот на поиск диалога. Как раз все заявления были направлены на это», — добавил он.

В ходе «Большого разговора» 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков и переброске вооружения на белорусскую территорию. По словам главы республики, Минск уже предоставил Киеву доказательства подобных фактов.