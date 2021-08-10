Саратов, 20 января, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В связи с существенным понижением температуры воздуха в Саратове 21 января отменили занятия для школьников 1−6-ых классов первой смены. Педагоги продолжат работать в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба городского комитета по образованию.

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В случае отмены занятий в школах возможно использование дистанционных образовательных платформ, а также проведение групповых или индивидуальных занятий с детьми, чьи родители в силу занятости не смогли их оставить дома.

Жителям Саратовской области поступили смс-сообщения от МЧС о предстоящем похолодании. Местами в северной части региона прогнозируются ночью и утром 21 января морозы до минус 35 градусов. Потепление ожидается к выходным.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 18 января также из-за морозов были отменены уроки для школьников 1−6-ых классов первой и второй смены.

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