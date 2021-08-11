Москва, , 07:00 — REGNUM Разработанный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей обеспечивает вывод из бедности и нищеты значительного числа наиболее уязвимых граждан страны, отмечают авторы инициативы во главе с депутатом Госдумы от ЛДПР Ярославом Ниловым.

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Применение нового механизма установления МРОТ, как видим, не привело к сколь-нибудь существенному его увеличению, указал парламентарий.

В большинстве стран мира МРОТ фиксируют на уровне 40−60 процентов размера средних доходов граждан. Если взять в расчет среднюю заработную плату по России (в 2020 году — 51 352 рубля), то МРОТ в 40−50 процентов должен был бы составлять 20,5−25,7 тыс. рублей в месяц, подсчитали парламентарии.

Россия в рейтинге стран мира по МРОТ в 2020 году находилась на 95 месте и ниже большинства стран Латинской Америки, многих стран Африки, а также бывших стран СССР — Литвы, Эстонии, Латвии, Украины.

Вместе с тем, по данным Минтруда России, в 2022 году МРОТ планируется повысить на 6,4% и установить в сумме 13 617 рублей исходя из медианной зарплаты за 2020 год в размере 32 422 рублей.

«Работника, получающего зарплату на уровне МРОТ, формально нельзя будет отнести к «работающему бедному», поскольку МРОТ будет выше прожиточного минимума (согласно постановлению правительства РФ от 30 июня 2021 года № 1070 на 2022 год прожиточный минимум на душу населения составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей). Однако, после уплаты с этой суммы подоходного налога в размере 13% работник получит на руки за полный месяц работы 11 847 рублей», — констатируют депутаты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым.