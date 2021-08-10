Красногорск, 10 августа, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Первые 12 народных троп благоустроили в Подмосковье. Об этом 10 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Иван Крамской. Лесная тропинка. 1870

Программа «Народные тропы» начала работать в регионе в 2021 году. В рамках нее обустраиваются пешеходные дорожки по маршрутам, протоптанным жителями. Помимо 12 обустроенных троп, ремонт завершается еще на 116. Кроме того, к концу сентября в Подмосковье планируется благоустроить еще свыше тысячи троп.

«Это не масштабная программа благоустройства парка или сквера, а решение ежедневных нужд людей, благодаря которой мы сможем коснуться каждого жителя лично. В рамках данной программы в текущем году запланировано обустройство свыше 1 тыс. объектов», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.