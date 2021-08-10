Москва, 10 августа 2021, 17:32 — REGNUM Хотя президент Белоруссии Александр Лукашенко критически настроен к украинским властям, он в то же время демонстрирует дружелюбие по отношению к украинскому народу. Об этом 10 августа заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин на телеканале «Россия 24».
«В этом разговоре участвовало большое количество представителей украинской прессы, и основной посыл сделан какой? В том, что для нас украинский народ — это такой же братский славянский народ, и мы заинтересованы в том, чтобы отношения между Украиной, Россией и Белоруссией были ровными», — заявил Авдонин.
«Поэтому там не было никаких посылов на усиление каких-то конфронтаций с Украиной, а наоборот на поиск диалога. Как раз все заявления были направлены на это», — указал он.
В ходе «Большого разговора» 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков и переброске вооружения на белорусскую территорию. По словам главы республики, Минск уже предоставил Киеву доказательства подобных фактов.