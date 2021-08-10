Москва, 10 августа, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Хотя президент Белоруссии Александр Лукашенко критически настроен к украинским властям, он в то же время демонстрирует дружелюбие по отношению к украинскому народу. Об этом 10 августа заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин на телеканале «Россия 24».

Шилов Иван Лукашенко

«В этом разговоре участвовало большое количество представителей украинской прессы, и основной посыл сделан какой? В том, что для нас украинский народ — это такой же братский славянский народ, и мы заинтересованы в том, чтобы отношения между Украиной, Россией и Белоруссией были ровными», — заявил Авдонин.

«Поэтому там не было никаких посылов на усиление каких-то конфронтаций с Украиной, а наоборот, на поиск диалога. Как раз все заявления были направлены на это», — указал он.

В ходе «Большого разговора» 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков и переброске вооружения на белорусскую территорию. По словам главы республики, Минск уже предоставил Киеву доказательства подобных фактов.