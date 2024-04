Лос-Анджелес, США, 10 августа, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Американский исполнитель Machine Gun Kelly необычным способом анонсировал выход своего нового альбома. Согласно сообщениям артиста в социальных сетях, он, Колсон Бейкер, и барабанщик поп-панк-группы blink-182 Трэвис Баркер сделали парное тату в честь грядущего альбома.

Stefan Brending Репер Machine Gun Kelly

https://twitter.com/machinegunkelly/status/1424791282719756288

Пластинка получила название «Born With Horns» и последует за прошлогодним альбом Колсона «Tickets To My Downfall», который также был спродюсирован Трэвисом Баркером, благодаря чему релиз получил поп-панковое звучание. Точная дата релиза пока неизвестна, но Machine Gun Kelly ранее поведал своим фанатом, что готов порадовать их новым материалом в августе.

«Tickets To My Downfall» смог дебютировать на первом месте в главном музыкальном чарте Billboard 200.