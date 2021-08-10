Воронеж, , 17:30 — REGNUM Воронежская областная избирательная комиссия зарегистрировала 32 кандидатов в депутаты Государственной думы VIII созыва в одномандатных избирательных округах региона из выдвинутых ранее 35. Об этом в избиркоме сообщили 10 августа. Зарегистрированные кандидаты выдвинуты девятью политическими партиями — «Единая Россия», «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Коммунисты России», «Либерально-демократическая партия России», «Новые люди», «Родина», «Российская экологическая партия «Зелёные», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Яблоко».

На выборы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Так, по Воронежскому одномандатному избирательному округу № 87 зарегистрировано девять кандидатов, это: Никита Березин (ЛДПР); Игорь Борисов («Родина»); Людмила Елисеева («Коммунистическая партия «Коммунисты России»), Василий Жабин («Новые люди»); Владимир Калинин (КПРФ), Сергей Ляхов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»); Аркадий Пономарёв («Единая Россия»); Александр Стрельников («Яблоко»); Сергей Шахов («Российская экологическая партия «Зелёные»).

По Правобережному одномандатному избирательному округу № 88 также зарегистрированы девять кандидатов: Оксана Аверьянова («Коммунистическая партия «Коммунисты России»); Анна Гурская («Новые люди»); Галина Елфимова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»); Денис Коломенцев (КПРФ); Алексей Кудяков (ЛДПР), Олег Ларин («Российская экологическая партия «Зелёные»); Сергей Мелешко («Родина»); Сергей Чижов («Единая Россия»), Татьяна Шкред («Яблоко»).

По Аннинскому одномандатному избирательному округу № 89 зарегистрировано семь кандидатов: Вячеслав Владимиров («Родина»); Алексей Золототрубов («Коммунистическая партия «Коммунисты России»); Андрей Марков («Единая Россия»); Александр Овсянников (ЛДПР); Артём Рымарь («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»); Андрей Чекурин («Новые люди»); Александр Шабунин (КПРФ).

По Павловскому одномандатному избирательному округу № 90 зарегистрировано семь кандидатов: Александр Воронов («Российская экологическая партия «Зелёные»); Алексей Гордеев («Единая Россия»); Константин Грачев («Родина»); Антон Каневский (ЛДПР); Денис Рослик (КПРФ); Ольга Софрина («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»); Андрей Степаненко («Новые люди»).

Отметим, что избирком отказал в регистрации троим кандидатам — двум самовыдвиженцам и одному представителю «Яблока». В двух случаях причиной стало недостаточное число подписей избирателей, в третьем — вступление в силу постановления судьи о виновности в административном правонарушении.

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва состоятся в сентябре 2021 года.