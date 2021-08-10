Киев, , 17:30 — REGNUM Заявление Минска о том, что блогера Романа Протасевича допрашивали со стороны ЛНР по поводу его участия в боевых действиях в Донбассе, противоречат прежнему заявлению МИД Белоруссии, сообщили 10 августа в МИД Украины.

Допрос Цитата из к/ф «Расёмон». Реж. Акира Куросава. 1950. Япония

Вызванному в украинский МИД временному поверенному в делах Белоруссии на Украине Кириллу Камышеву заявили, что Минск теперь должен объяснить Киеву, что означают слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Протасевича допросили силовики ЛНР.

«В случае подтверждения это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 августа, Лукашенко заявил, что Протасевича допросили следователи из ЛНР и «остались удовлетворёнными».

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