Сыктывкар, 30 марта, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева инициировала разработку соответствующих поправок в республиканский закон «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета Коми.

С просьбой принять такой законопроект к Надежде Дорофеевой обратился сыктывкарец, супруга которого является инвалидом. По словам заявителя, решив улучшить свои жилищные условия и вступить в долевое строительство, семья столкнулась с проблемой: по закону они могут потратить социальную выплату только на покупку готового жилья. Строительство, в том числе долевое, в республиканском законодательстве не предусмотрено.

По словам Надежды Дорофеевой, федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предоставил субъектам право на своем уровне определять форму предоставления мер социальной поддержки этой категории граждан.

«В Республике Коми выплату можно направлять только на покупку жилья, и до этого момента Государственный Совет не получал просьб о расширении данной категории. Так как возник прецедент, мы пересмотрели закон, обсудили его с правительством и решили, что будем вносить поправки, которые позволят жителям направлять единовременную выплату в том числе и на строительство жилья», — подчеркнула Надежда Дорофеева.

В настоящее время министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми готовит законопроект о внесении изменений в республиканский закон №69-РЗ «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан».