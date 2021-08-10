Москва, , 17:28 — REGNUM Страны постсоветского пространства будут интегрироваться в силу объективных экономических и геополитических причин. Об этом 10 августа заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

Саммит стран СНГ в Астане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вспомните, как Грузия вошла или Азербайджан и Армения вошли в состав Российской империи? Или та же Украина? Почему и как? Сегодня можно провести прямую аналогию с Афганистаном или Арменией с её угрозами. Куда этим государствам деться? Нахватались этого суверенитета в 90-е годы, выскочили из Советского Союза. Теперь они ощущают просто угрозу своему существованию. Кто их может защитить? Ничего другого я не нахожу, кроме как Россия», — заявил Калашников.

«Для этого вы должны поступиться частью суверенитета», — указал он.