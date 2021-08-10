Мехико, 10 августа, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Самый могущественный наркокартель Мексики угрожает убить известную ведущую новостей за несправедливое, по их мнению, освещение событий. Об этом 10 августа сообщает BBC.

Цитата из к/ф «Траффик». Реж. Стивен Содерберг. 2000. США В Мексике

Предупреждение было сделано мужчиной, который заявил, что он выступает от имени лидера картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG).

Он пожаловался, что телеканал Milenio Television отдает предпочтение так называемым группам самообороны, организованным для сопротивления CJNG.

«Я заставлю вас проглотить ваши слова, даже если за это меня обвинят в убийстве женщины», — предупреждает на видео человек в маске, которого окружают шесть вооруженных мужчин. Речь идет о журналистке Азусене Урести, которую обвинили в предвзятости при освещении борьбы между картелем и группами правозащитников.

Как сообщало ИА REGNUM, картель «Новое поколение Халиско» в настоящий момент является одной из самых сильных и влиятельных криминальных группировок Мексики. За последние годы в ходе войны боевиков картеля «Новое поколение Халиско» с картелями «Зета» и «Синалоа» жертвами стали десятки тысяч человек.